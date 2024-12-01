Альварес забил 10-й гол за «Атлетико» – в 21-м матче. Форвард Аргентины был куплен у «Ман Сити» за 75+20 млн евро

Хулиан Альварес забил 10-й гол за «Атлетико» в 21-м матче.

Мадридский клуб играет с «Вальядолидом » (3:0 , перерыв) в выездном матче 15-го тура Ла Лиги .

24-летний форвард «Атлетико » Хулиан Альварес отметился голом на 35-й минуте этого матча.

Это 10-й гол аргентинца в составе мадридской команды во всех турнирах: 3 в Лиге чемпионов, 5 в чемпионате Испании и 2 в Кубке.

Ему потребовался 21 матч, чтобы достигнуть этой отметки. На его счету также 1 результативная передача в Ла Лиге.

Подробную статистику Альвареса, купленного в августе у «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро , можно изучить здесь .