Альварес забил 10-й гол за «Атлетико» – в 21-м матче. Форвард Аргентины был куплен у «Ман Сити» за 75+20 млн евро
Хулиан Альварес забил 10-й гол за «Атлетико» в 21-м матче.
Мадридский клуб играет с «Вальядолидом» (3:0, перерыв) в выездном матче 15-го тура Ла Лиги.
24-летний форвард «Атлетико» Хулиан Альварес отметился голом на 35-й минуте этого матча.
Это 10-й гол аргентинца в составе мадридской команды во всех турнирах: 3 в Лиге чемпионов, 5 в чемпионате Испании и 2 в Кубке.
Ему потребовался 21 матч, чтобы достигнуть этой отметки. На его счету также 1 результативная передача в Ла Лиге.
Подробную статистику Альвареса, купленного в августе у «Манчестер Сити» за 75+20 млн евро, можно изучить здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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