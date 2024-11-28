Виртц – игрок недели в ЛЧ. У хавбека «Байера» дубль и ассист в матче с «Зальцбургом»

Флориан Виртц признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Байера » сделал дубль и отдал голевой пас в матче против «Ред Булл Зальцбург » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).

Виртц обошел Хулиана Альвареса из «Атлетико » (дубль со «Спартой»), Матео Ретеги из «Аталанты» (дубль с «Янг Бойз») и Малика Тилльмана из ПСВ (дубль с «Шахтером»).