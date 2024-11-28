Виртц – игрок недели в ЛЧ. У хавбека «Байера» дубль и ассист в матче с «Зальцбургом»
Флориан Виртц признан игроком недели в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Байера» сделал дубль и отдал голевой пас в матче против «Ред Булл Зальцбург» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (5:0).
Виртц обошел Хулиана Альвареса из «Атлетико» (дубль со «Спартой»), Матео Ретеги из «Аталанты» (дубль с «Янг Бойз») и Малика Тилльмана из ПСВ (дубль с «Шахтером»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Лиги чемпионов
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости