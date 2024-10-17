Лига 1 представила новый трофей, который будет вручаться чемпионам с этого сезона
Лига 1 представила новый кубок.
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) представила новый трофей, который будет впервые вручен чемпиону страны в этом сезоне.
Работа была создана художником Матиасом Киссом в сотрудничестве с брендом Christofle. Трофей состоит из основания в форме шестиугольника, на котором выгравированы победители турнира с момента его основания в сезоне-1932/33. Основание украшено колоннами с каннелюрами в форме цифры 1, каждая из которых символизирует первое место чемпиона в турнирной таблице и, образуя пары, изображает V, символизирующую победу. На вершине находится покрытая золотом, как и весь трофей, сфера.
Кубок высотой 54 см и весом чуть меньше 10 кг пока не получил свое название, оно будет объявлено в ближайшие недели.
Фото: x.com/Ligue1
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Лиги 1
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