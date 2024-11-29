«Барселона» о 125-летии: «29 ноября 1899 года родился наш клуб 💙❤️»
«Барселона» привела историческую справку в честь 125-летия клуба.
«29 ноября 1899 года Жоан Гампер и еще одиннадцать человек собрались в Gimnas Solé, чтобы создать ассоциацию, которая будет носить имя и герб города. В этот же день родился клуб «Барселона».
Со 125-летием! 💙❤️ И пусть мы добьемся еще большего», – говорится в заявлении клуба.
Фото: x.com/FCBarcelona
Месси поздравил «Барселону» со 125-летием: «Надеюсь, мы продолжим добиваться успехов и сделаем этот клуб еще больше»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
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