Кудряшов учится на спортивный менеджмент: «У меня и так волос уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут»
Федор Кудряшов не намерен становиться тренером.
37-летний экс-защитник сборной России объявил о завершении игровой карьеры в феврале.
«С сентября пошел учиться в бизнес-школу на спортивный менеджмент. У меня было предложение получить тренерскую лицензию, но отказался. Еще лет 10-15, глядя в мой аттестат, люди говорили: «Ты должен быть тренером».
Но мнение не поменялось. Я смеюсь и говорю: «У меня волос и так уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут», — сказал Кудряшов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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