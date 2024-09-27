Кудряшов о Дзюбе в «Акроне»: «Надеюсь, Артем побьет всевозможные рекорды в России. Тедеев, зная сильные стороны, будет использовать его максимально» 

Федор Кудряшов оценил перспективы Артема Дзюбы в «Акроне».

Две недели назад 36-летний форвард перешел в тольяттинский клуб на правах свободного агента.

«Я не удивлен, что Артем продолжает играть, он находится в хорошей форме. Тот нападающий, которому не нужно много бегать из-за его габаритов.

Понятно, что футбол сейчас более динамичный, все должны отрабатывать. Но я думаю, что Артем найдет общий язык с главным тренером, а главный тренер [Тедеев ], зная сильные стороны, будет использовать игрока максимально, а не как использовали его в Турции, из-за чего он вернулся.

Я надеюсь, что Артем побьет всевозможные рекорды в России», – сказал экс-игрок сборной России.