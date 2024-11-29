Мазрауи об «МЮ» при Амориме: «Если по-настоящему поверим в систему тренера, то в конечном итоге все наладится» 

Нуссаир Мазрауи высказался после победы «Манчестер Юнайтед» над «Буде-Глимт» (3:2).

Манкунианцы выиграли матч 5-го тура Лиги Европы , одержав первую победу под руководством тренера Рубена Аморима .

«Взгляните в таблицу Лиги Европы – [такой результат был] очень нужен, так что мы очень довольны. До игры осознавали, насколько непросто играть против этого соперника. Он показал очень хороший футбол – все это видели. У соперника отличная организация игры – игроки понимают друг друга с полувзгляда и знают себе цену. Вы же видели два их гола.

Было много спринтерских рывков, но я к ним привык. Играть по-новому всегда нелегко, особенно тем из ребят, кто дольше работал под руководством прежнего тренера. Да, нелегко, но если мы продолжим совершенствовать свою игру и поверим в эту систему тренера – поверим по-настоящему, как он верит в нее сам, то в конечном итоге все наладится.

Мы в перерыве вносили кое-какие тактические коррективы – тренер сказал, что нам нужно так сделать. Вы видели, что во втором тайме мы уже были более сбалансированными, более организованными и больше доминировали в игре», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед ».