Мазрауи об «МЮ» при Амориме: «Если по-настоящему поверим в систему тренера, то в конечном итоге все наладится»
Манкунианцы выиграли матч 5-го тура Лиги Европы, одержав первую победу под руководством тренера Рубена Аморима.
«Взгляните в таблицу Лиги Европы – [такой результат был] очень нужен, так что мы очень довольны. До игры осознавали, насколько непросто играть против этого соперника. Он показал очень хороший футбол – все это видели. У соперника отличная организация игры – игроки понимают друг друга с полувзгляда и знают себе цену. Вы же видели два их гола.
Было много спринтерских рывков, но я к ним привык. Играть по-новому всегда нелегко, особенно тем из ребят, кто дольше работал под руководством прежнего тренера. Да, нелегко, но если мы продолжим совершенствовать свою игру и поверим в эту систему тренера – поверим по-настоящему, как он верит в нее сам, то в конечном итоге все наладится.
Мы в перерыве вносили кое-какие тактические коррективы – тренер сказал, что нам нужно так сделать. Вы видели, что во втором тайме мы уже были более сбалансированными, более организованными и больше доминировали в игре», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
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