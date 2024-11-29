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Хейлунд об «МЮ» при Амориме: «Определенный рисунок уже виден. Становится лучше – нужно и дальше это развивать» 

Расмус Хейлунд отметил прогресс в игре «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме.

Форвард манкунианцев высказался после матча Лиги Европы с «Буде-Глимт» (3:2), в котором он сделал дубль и ассист.

«Начали мы плоховато, но затем отыгрались, проявив характер. Хотим, чтобы наши матчи не были слишком уж захватывающими, но главное – взяли три очка. Задачу мы выполнили.

Сегодня он [Аморим] мне сказал особо не беспокоиться о том, что происходит сзади, а стараться больше думать о том, как играть вперед, агрессивно идти на ворота. Все это мы увидели при первом голе, чему я очень рад. 

На все нужно время, но определенный рисунок уже виден. Становится лучше – нужно и дальше это развивать. Нынешняя схема немного напоминает мне ту, что я играл в «Аталанте» [в сезоне-2022/23] с расстановкой 3-4-3. Мне она очень подходит.

Мне сказали, [что мой первый гол] был очень хорош, так что поеду-ка я домой и пересмотрю его сам. В перерыве мне говорили продолжать набегать на ближнюю штангу, и мы увидели, как это сработало [при моем втором голе]», – сказал Хейлунд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoРубен Аморим
logoРасмус Хейлунд
logoБуде-Глимт
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