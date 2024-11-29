Экс-форвард «Баварии» Шупо-Мотинг подпишет 2-летний контракт с «Нью-Йорк Ред Буллс»
Эрик-Максим Шупо-Мотинг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс» свободным агентом.
35-летний форвард подпишет с клубом МЛС контракт не менее чем на два года.
Камерунец уже прошел медосмотр и будет выступать за «Ред Буллс» с января 2025 года, сообщает Sky Sport.
По данным источника, ключевую роль в трансфере сыграл технический директор системы «Ред Булл» Марио Гомес, экс-форвард сборной Германии. Тренирует нью-йоркский клуб Сандро Шварц, возглавлявший ранее «Динамо».
Последним клубом Шупо-Мотинга была «Бавария», которую он покинул по окончании прошлого сезона, проведя за мюнхенцев 4 сезона. Также он известен по выступлениям за «ПСЖ», «Шальке» и «Майнц».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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