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Экс-форвард «Баварии» Шупо-Мотинг подпишет 2-летний контракт с «Нью-Йорк Ред Буллс»

Эрик-Максим Шупо-Мотинг перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс» свободным агентом.

35-летний форвард подпишет с клубом МЛС контракт не менее чем на два года. 

Камерунец уже прошел медосмотр и будет выступать за «Ред Буллс» с января 2025 года, сообщает Sky Sport.

По данным источника, ключевую роль в трансфере сыграл технический директор системы «Ред Булл» Марио Гомес, экс-форвард сборной Германии. Тренирует нью-йоркский клуб Сандро Шварц, возглавлявший ранее «Динамо».

Последним клубом Шупо-Мотинга была «Бавария», которую он покинул по окончании прошлого сезона, проведя за мюнхенцев 4 сезона. Также он известен по выступлениям за «ПСЖ», «Шальке» и «Майнц».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
logoЭрик-Максим Шупо-Мотинг
logoБавария
logoНью-Йорк Ред Буллс
возможные трансферы
logoМЛС
logoбундеслига Германия
logoМарио Гомес
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