«Челси» выиграет Лигу конференций – букмекеры уверены. У лондонцев 3 победы в турнире с общим счетом 16:3
«Челси» котируется явным фаворитом Лиги конференций у букмекеров.
После победы над армянским «Ноа» (8:0) в 3-м туре общего этапа коэффициент на итоговую победу «Челси» в Лиге конференций упал с 2.30 до 1.95. Английский клуб лидирует в турнирной таблице турнира с 9 очками и общей разницей голов 16:3.
Ближайший преследователь лондонцев у букмекеров – «Бетис». На победу испанского клуба в ЛК дают коэффициент 6.50.
Победитель Лиги конференций по версии букмекеров:
1. «Челси» – 1.95
2. «Бетис» – 6.50
3. «Фиорентина» – 8.00
4. «Хайденхайм» – 13.00
5. «Витория Гимараэш» – 18.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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