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«Челси» выиграет Лигу конференций – букмекеры уверены. У лондонцев 3 победы в турнире с общим счетом 16:3

«Челси» котируется явным фаворитом Лиги конференций у букмекеров.

После победы над армянским «Ноа» (8:0) в 3-м туре общего этапа коэффициент на итоговую победу «Челси» в Лиге конференций упал с 2.30 до 1.95. Английский клуб лидирует в турнирной таблице турнира с 9 очками и общей разницей голов 16:3.

Ближайший преследователь лондонцев у букмекеров – «Бетис». На победу испанского клуба в ЛК дают коэффициент 6.50.

Победитель Лиги конференций по версии букмекеров:

1. «Челси» – 1.95

2. «Бетис» – 6.50

3. «Фиорентина» – 8.00

4. «Хайденхайм» – 13.00

5. «Витория Гимараэш» – 18.00

Ставочная вики Спортса

«Хоффенхайм» привычно безумен: спасся при 4% вероятности, в третий раз именно против «Лиона» отыгрался на 90+

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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