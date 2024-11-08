Первая победа «МЮ», 6:0 «Челси» за тайм, кровавое празднование защитника «Бетиса». Главное в ЛЕ и ЛК

Новая порция матчей Лиги Европы и Лиги конференций – теперь 35 за день. Здесь – только самое важное.

Лига Европы

Переходим к английским грандам.

Связка Мертенс-Осимхен разобрала «Тоттенхэм»

● «Тоттенхэм» проиграл «Галатасараю» – 2:3. Лондонцы чуть растерялись на выезде, хотя в основе были Сон Хын Мин, Джеймс Мэддисон, Бреннан Джонсон и Педро Порро. При этом вышли и резервисты: Раду Дрэгушин ошибался в защите, Фрэйзер Форстер пропустил три, юный нападающий Уильям Лэнкшир даже забил.

«Галатасарай» выиграл благодаря дублям Виктора Осимхена (из голов) и Дриса Мертенса (из ассистов) – идеальная связка сработала против топ-клуба. Вышедший на замену Доминик Соланке еще один отыграл, но на большее не хватило.

Победная серия «Тоттенхэма» в ЛЕ прервалась – в четвертом туре. «Галатасарай» набирает 10 очков, допустил камбэк только с латвийской РФШ (2:2).

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» перед сезоном-2023/24. Провел уже 57 матчей, разница мячей в них – 112:85. Получается – 3,46 гола в матчах «Тоттенхэма» в среднем за игру. Очень впечатляет.

🗓️ «Тоттенхэм» дальше примет «Рому». «Галатасарай» встретится с АЗ.

Ван Нистелрой победил в еврокубках с первой попытки. Выручил дубль Диалло

«Ман Юнайтед» обыграл ПАОК (2:0) благодаря дублю Амада Диалло. За прошлые 16 матчей сезона он забил только «Брайтону» в АПЛ. Теперь его блеск позволил «МЮ» добыть первую победу в ЛЕ, до этого было три ничьих.

Бруну Фернандеш сделал очередной ассист – с момента дебюта в еврокубках он лидирует по этому показателю. Впервые португалец сыграл на основной стадии крупного европейского клубного турнира в сентябре 2017-го еще за «Спортинг». С тех пор в Лиге чемпионов и Лиге Европы у него 26 голевых передач – больше всех за это время. Вдобавок у Бруну есть один результативный пас в квалификации ЛЧ.

«МЮ» Руда ван Нистелроя выиграл первый же матч в еврокубках. При Тен Хаге была одна победа в девяти играх с начала сезона-2023/24.

«Перед матчем я сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию, перестроиться. Это важное время для клуба», – сказал исполняющий обязанности главного тренера в эфире TNT Sports.

Россияне приехали на «Олд Траффорд» – и оба сыграли. Магомед Оздоев вышел в старте и провел неплохой матч: по четыре отбора, перехвата и выноса. Федор Чалов снова вышел со скамейки, но за полчаса ничем не отметился.

🗓️ «МЮ» в следующем туре сыграет с «Буде-Глимт» – теперь проверка для Никиты Хайкина. ПАОК ждет выезд в Ригу.

Что было еще: гол на 6-й секунде, 5:0 от «Аякса», ошибка Хайкина

Дальше – об остальных матчах.

● «Буде-Глимт» неожиданно уступил «Карабаху» (1:2). Никита Хайкин привез первый мяч Турала Байрамова – неудачно вынес и получил за шиворот. У норвежцев неудачная серия: два поражения и ничья в трех матчах, если учитывать чемпионат.

● «Айнтрахт» обыграл «Славию» благодаря блестящему Омару Мармушу (1:0). Египтянин набрал безумные 10+6 в девяти матчах Бундеслиги, в Лиге Европы тоже хорош – неочевидный герой старта сезона.

● ФКСБ разобрался с «Мидтьюлландом» – 2:0. Румыны забили на 6-й секунде второго тайма! Игроки «Мидтьюлланда» устроили розыгрыш с центра поля на вратаря, а тот вынес мяч прямо на форварда «Стяуа» Бырлиджу. В итоге он выбежал на пустые и отличился. Нападающий умудрился забить грудью и отпраздновал перед тем, как мяч пересек линию.

Бодрый старт ФКСБ в ЛЕ: три победы в четырех матчах, все испортил только разгром от «Глазго» (0:4).

● «Эльфсборг» и «Брага» сыграли 1:1. Голы пошли ближе к концу – и только от шведов. Тимоти Оума срезал в свои, а Эмиль Хольтен забил в чужие на 84-й минуте – спас хотя бы ничью.

● «Атлетик» перевернул матч с «Лудогорцем» (2:1). К середине первого тайма испанцы едва не получили 0:2 – второй мяч отменил ВАР. Проснулись только после 70-й – зато как! За минуту отметились опытный Иньяки Уильямс и юный Нико Серрано. 10 очков в четырех матчах – хороший результат для испанцев.

● «Ницца» отыгралась с 0:2 против «Твенте». Французы горели в два мяча к 60-й минуте, но Жереми Бога сначала приблизил, а Мохамед-Али Чо вырвал ничью на 88-й минуте. Камбэк сотворили в меньшинстве: Софиан Диоп удалился на 70-й, составы уравнялись только в концовке.

● «Олимпиакос» и «Рейнджерс» закончили вничью 1:1. Блестящий Аюб Эль-Кааби вновь забил – в третьем матче ЛЕ кряду: был еще дубль «Браге» и победный гол «Мальме».

● «Рома» не удержала победу над бельгийским «Юнионом» (1:1). На гол Джанлуки Манчини ответил аргентинский защитник Кевин Мак Аллистер. Бельгийцы взяли всего пару очков, у «Ромы» пять.

● «Аякс» разгромил «Маккаби» из Тель-Авива – 5:0. Все вопросы решили за первый тайм, Брайан Бробби сделал две голевых и забил. Три победы и ничья – удачный старт «Аякса» в ЛЕ. А вот «Маккаби» до сих пор с нулем – главный аутсайдер турнира.

● «Фенер» Жозе Моуринью влетел АЗ (1:3). 18-летний полузащитник Кес Смит сделал 1+1. Первое поражение «Фенера» в ЛЕ – от АЗ, не побеждавшего семь матчей. Моуринью наблюдал за командой с трибуны из-за дисквалификации – и явно не впечатлился: Эн-Несири не реализовал пенальти, но с игры все же отметился.

● «Ференцварош» разнес киевское «Динамо» (4:0). Экс-игрок «Краснодар» Кади оформил пару ассистов, лидер команды Барнабаш Варга воткнул дубль. Украинцы загрустили уже на 17-й минуте, когда удалился защитник Владислав Дубинчак.

● «Лацио» вырвал победу над «Порту» на 92-й (2:1). Римляне ударно провели концовки таймов: Алессио Романьоли забил на 45+5, а Педро позволил выиграть на 90+2. «Порту» ответил только голом Стивена Эуштакиу в середине второго тайма. У «Лацио» четыре победы из четырех и первое место в таблице. «Порту» пока 22-й из 36.

● Латвийская РФШ спасла ничью в самой концовке. «Андерлехт» и сам вышел вперед только на 85-й минуте, а защитник Мусса Ндиай еще и украл победу автоголом на 90+6. Латвийцы во втором туре ЛЕ вернулись с 0:2 против «Галатасарая», и здесь тоже бились до конца.

● «Хоффенхайм» и «Лион» сыграли 2:2 с двумя голами после 90-й минуты. Александр Ляказетт забил на 90+3, казалось, вырвал победу – но 20-летний полузащитник «Хоффе» Умут Тохумджу сохранил для немцев ничью.

● «Сосьедад» на 89-й минуте упустил даже ничью с «Викторией Пльзень» (1:2). У «Реала» сплошные проблемы: Ремиро пропустил в ближний от Аду, еще в первом тайме Орри Оускарссон сравнял, но ближе к концу «Сосьедад» вновь ошибся – победный забил Даниэл Вашулин.

Арсен Захарян по-прежнему восстанавливается после травмы – пока не играет. «Сосьедаду» плохо: только четыре очка в четырех турах ЛЕ. В Ла Лиге только 11-е место – тоже грустно.

● Еще один матч ЛЕ состоялся в среду : «Бешикташ» дома победил «Мальме» 2:1, все три мяча влетели в последние 15 минут. Шведы едва не отыгрались с 0:2, но пенальти на 90+5 отменил ВАР.

Лига конференций

Сразу – к явному фавориту.

8:0 – мощный разгром от «Челси»! Феликс дико промазал и дважды забил

● «Челси» уничтожил армянский «Ноа» за полчаса – в итоге 8:0! Забивали на любой вкус, и сверкали вообще все. Дебютный мяч за клуб забил воспитанник «Барселоны» Марк Гиу. Жоау Феликс закинул дубль во втором матче ЛЕ подряд, в прошлом туре не повезло «Панатинаикосу» (4:1). При этом португалец еще и не попал с двух метров в пустые – но дальше исправился.

Михаил Мудрик вколотил дальним ударом в девятку. Украинец раскрывается в Лиге конференций: два гола и три ассиста в пяти матчах. Энцо Фернандес насобирал три ассиста – успел все за тайм и ушел на скамейку. Нкунку во второй половине закинул дубль и зафиксировал итоговые 8:0.

«Челси» впервые с 1971 года забил шесть голов за первый тайм еврокубкового матча. Тогда скромный «Женесс Отшараж» из Люксембурга в итоге отлетел 0:13 в Кубке обладателей кубков.

Лондонцы идеально играют в ЛК даже резервным составом: три победы из трех. Армяне обыграли только чешскую «Младу» (2:0).

🗓️ «Челси» в следующем туре ждет «Хайденхайм». «Ноа» примет «Викингур» из Рейкьявика.

Кровавое празднование от игрока «Бетиса», грусть «Астаны» и минского «Динамо»

Коротко – о менее статусных клубах.

● Венский «Рапид» выиграл у молдавского «Петрокуба» (3:0). Защитник Бендегуз Болла успел забить и сломаться еще в первом тайме. Форвард «Рапида» Дион Бельо тоже ушел из-за травмы – победа с неприятным послевкусием.

● Сербская «Бачка-Топола» разгромила швейцарский «Лугано» (4:1). Дублями разорвали Петар Станич и Милош Пантович – герои матча. «Лугано» проигрывает после двух побед кряду.

● «Олимпия» из Любляны убрала финский ХИК – 2:0. Нападающий Марко Брест поучаствовал в обоих голах – сначала забил, потом отдал, справился за 11 минут второго тайма.

● «Гент» с трудом победил «Омонию» (1:0). Все решил атакующий полузащитник Омри Гандельман. В прошлом матче чемпионата Бельгии «Гент» не забил последнему «Беерсхоту» (0:0). Теперь не очень весело сыграли и в еврокубках.

● «Легия» разгромила минское «Динамо» – 4:0. По дублю оформили испанец Марк Гуаль и бразилец Лукиньяс. Поляки выбили три победы из трех, а белорусы пока вообще без очков.

● «Астана» не удержала ничью с «Пафосом» (0:1). Андерсон Силва вырвал победу на 87-й минуте. 32:2 по ударам – казахи еще легко отделались.

● Ирландский «Шэмрок Роверс» победил «Нью Сэйнтс» из Уэльса (2:1). Валлийцы в начале даже вели, но дважды пропустили еще в первом тайме. Семь очков после трех туров – классный старт от ирландцев.

● «Викингур Рейкьявик» разобрал боснийский «Борац Баня-Лука» (2:0). Итоговый результат оформился к середине первого тайма – остальные 70 минут прошли без голов.

● АПОЭЛ неожиданно обыграл «Фиорентину» (2:1). В конце первого тайма забили Анастасиос Донис и Дэвид Абанья. Итальянцы сгорели после семи побед кряду.

● Шведский «Юргорден» убрал «Панатинаикос» (2:1). Греки вели, но в итоге влетели. «Юргорден» набрал четыре очка после трех туров – точно приемлемый результат.

● «Истанбул» так и не выиграл у «Копенгагена» 2:2. Турки дважды вели, но оба раз не удержали победу. Причем ближе к концу влетело три гола за четыре минуты, дубль у датчан оформил 18-летний нападающий Амин Шьяха – бешеный дебют в еврокубках! При этом обе команды идут в зоне вылета.

● «Хайденхайм» выиграл у шотландского «Хартс» (2:0). Победный – у немецкого полузащитника Сирлорда Конте. «Хайденхайм» забрал три победы в трех матчах – идеальный старт от команды из маленького немецкого города.

● Польская «Ягеллония» разнесла «Мольде» (3:0). Хесус Имас дважды отдал, Кристоффер Хансен дважды забил – победная связка. «Ягеллония» взяла девять очков с разницей голов 7:1.

● ЛАСК и «Серкль Брюгге» так и не отличились (0:0). Единственный матч четверга без голов. Бельгийцы целый тайм играли вдесятером – и не уступили.

● «Санкт-Галлен» переиграл «Ларн» из Северной Ирландии (2:1). Забивали только швейцарцы: защитник Абдулайе Диаби в свои, а Лукас Гертлер и Юго Вандермерш – в чужие.

● «Бетис» вырвал победу у словенского «Целе» на 90+4 (2:1) . Хуанми забил в самой концовке, но ярче отметили первый мяч. Защитник Натан праздновал весь в крови – рассек лицо, вскоре его заменили.

● «Витория Гимараэш» переиграла чешскую «Младу» (2:1). Тиагу Силва забил с пенальти, а Оскар Ривас – с игры. Португальцы забрали девять очков в трех турах – хорошо начали.

Фото: IMAGO/Conor Molloy, IMAGO/Paul Terry, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Ahmad Mora