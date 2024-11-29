Платини о Мбаппе: «Он кажется потерянным на поле. Великий чемпион должен восставать из пепла»

Мишель Платини высказался о спаде в игре Килиана Мбаппе.

Нападающий «Реала » забил лишь два года в девяти последних играх. В матче против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (0:2) он не реализовал пенальти.

«Мне он кажется потерянным на поле. Великий чемпион должен всякий раз восставать из пепла. Это то, что сделает Килиана великим чемпионом», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча» и экс-президент УЕФА в интервью L’Equipe.

Бывший футболист сборной Франции также выразил надежду, что нынешняя форма Мбаппе «будет лишь небольшим спадом для французского футбола и для него».

В «Реале» считают, что Мбаппе не хватало скоростей и напряжения в последние годы игры за «ПСЖ». Форварду нужно время для восстановления формы (Гильермо Рай)