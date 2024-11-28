Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ и разбил фару. Никто из игроков и персонала не пострадал

Автобус «Реала» попал в ДТП с грузовиком, возвращаясь из Ливерпуля.

Вчера мадридский клуб проиграл команде Арне Слота со счетом 0:2 в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Возвращаясь в Мадрид после матча, автобус «Реала» попал в ДТП с грузовиком. В результате происшествия у автобуса оказалась разбита передняя фара.

Более серьезных последствий этот инцидент не имел, никто из игроков и персонала клуба не пострадал.