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Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком после матча с «Ливерпулем» в ЛЧ и разбил фару. Никто из игроков и персонала не пострадал

Автобус «Реала» попал в ДТП с грузовиком, возвращаясь из Ливерпуля.

Вчера мадридский клуб проиграл команде Арне Слота со счетом 0:2 в выездном матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. 

Возвращаясь в Мадрид после матча, автобус «Реала» попал в ДТП с грузовиком. В результате происшествия у автобуса оказалась разбита передняя фара. 

Более серьезных последствий этот инцидент не имел, никто из игроков и персонала клуба не пострадал.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: beIN
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