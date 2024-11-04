Москалев назначен на матч «Динамо» – «Локомотив» в Кубке. Казарцев обслужит «Спартак» – «Ростов», Кукуляк – игру «Зенита» с «Ахматом»
5 ноября (вторник)
«Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов.
6 ноября (среда)
«Рубин» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
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