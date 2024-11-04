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Москалев назначен на матч «Динамо» – «Локомотив» в Кубке. Казарцев обслужит «Спартак» – «Ростов», Кукуляк – игру «Зенита» с «Ахматом»

РФС назначил судей на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

5 ноября (вторник)

«Спартак» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Николай Иванов. 

6 ноября (среда)

«Рубин» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый. 

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк; помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
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Сергей Французов
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logoСергей Владимирович Чебан
logoМихаил Иванов
logoВячеслав Харламов
logoМаксим Коваль
logoВиталий Мешков
Алексей Ширяев
logoВасилий Казарцев
Павел Шадыханов
logoВладимир Москалев
logoКирилл Левников
Адлан Хатуев
Андрей Болотенков
Артем Чистяков судья
Сергей Цыганок
logoПавел Кукуян
Евгений Кукуляк
Артем Любимов
Кирилл Большаков
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