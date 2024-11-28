Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Реала» держался за заднюю поверхность бедра, вместо него вышел Себальос

Эдуардо Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем».

«Реал» играет с «Ливерпулем » на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1, второй тайм).

На 55-й минуте Камавинга не смог продолжить игру после стыка с Алексисом Мак Аллистером . Полузашитник «Реала » упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Спустя несколько минут Камавинга был заменен – вместо него на поле вышел Дани Себальос.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.