Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем». Хавбек «Реала» держался за заднюю поверхность бедра, вместо него вышел Себальос
Эдуардо Камавинга получил травму в матче с «Ливерпулем».
«Реал» играет с «Ливерпулем» на выезде в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1, второй тайм).
На 55-й минуте Камавинга не смог продолжить игру после стыка с Алексисом Мак Аллистером. Полузашитник «Реала» упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Спустя несколько минут Камавинга был заменен – вместо него на поле вышел Дани Себальос.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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