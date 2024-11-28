Властимил Петржела: «Зенит» точно не попал бы в плей-офф текущей Лиги чемпионов. Даже «ПСЖ» сейчас не попадает»
Властимил Петржела предположил, как «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов.
Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.
«Если бы «Зенит» участвовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то точно бы не попал в плей-офф.
Сейчас даже «ПСЖ» туда не попадает. А «Зенит» плохо выступал в последних розыгрышах еврокубков», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Французский клуб занимает 25-е место из 36 команд после пяти туров Лиги чемпионов. В плей-офф выйдут 24 клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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