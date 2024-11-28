Властимил Петржела: «Зенит» точно не попал бы в плей-офф текущей Лиги чемпионов. Даже «ПСЖ» сейчас не попадает»

Властимил Петржела предположил, как «Зенит» мог бы выступить в Лиге чемпионов.

Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с 2022 года.

«Если бы «Зенит» участвовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то точно бы не попал в плей-офф.

Сейчас даже «ПСЖ » туда не попадает. А «Зенит» плохо выступал в последних розыгрышах еврокубков», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела .

Французский клуб занимает 25-е место из 36 команд после пяти туров Лиги чемпионов. В плей-офф выйдут 24 клуба.

«Из Аргентины привезли коробку сладостей – не могу без них». Рассказ Лусиано Гонду о тонкостях смены континента

«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 9 побед и ничья