«Зенит» одержал 20 побед в 25 матчах сезона и побил рекорд клуба. Прежний был у Спаллетти в 2010-м и у Семака в сезоне-2022/23 – 20 в 27 играх

«Зенит» одержал 20 побед за 25 матчей сезона и побил рекорд клуба.

Вчера клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Ахмат» (2:1) в рамках Фонбет Кубка России.

Эта победа стала для команды 20-й в нынешнем сезоне – 12 из них одержаны в Мир российской Премьер-лиге, еще 7 – в Фонбет Кубке России и 1 – в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Зенит » установил лучший результат в истории клуба. Предыдущее достижение принадлежало коллективу Лучано Спаллетти в 2010 году и команде Сергея Семака в сезоне-2022/23 – 20 выигранных матчей из 27.

Кроме того, «Зенит» под руководством Семака одерживает не менее двух десятков побед уже в семи сезонах подряд, что также является клубным тренерским рекордом.

«Зенит» прошел «Ахмат» в Кубке – 5:1 по сумме двух матчей. В Грозном выиграли 2:1, забили Артур и Гонду

Гонду о языках: «Хочу сначала довести английский до приличного уровня – в «Зените» многие на нем говорят. После – заняться русским, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в быту»