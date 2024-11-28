Безруков о скандале после слов про «денежки»: «Все забылось, но стараюсь шутить аккуратнее. Выдать шутку? У меня пока только цитаты из пабликов ВК»

Руслан Безруков прокомментировал историю с шуткой про «денежки на карту».

После победы над «Зенитом» (2:0) в прошлом сезоне Мир российской Премьер-лиги хавбек «Рубина » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после депутатского запроса , комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Уже очень много времени прошло, все забылось. Единственное, что остается – телеграм-канал с таким названием.

Сейчас, конечно, стараюсь аккуратнее шутить. Сходил на стенд-ап после этого, там другие шутки перенял.

Выдать шутку? Не, у меня пока только цитаты из пабликов «ВКонтакте», шуток пока нет», – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков .

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