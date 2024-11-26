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Безруков о соревновании в юморе с Дзюбой: «Когда мы встречаемся, постоянно какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать – хорошее, не плохое»

Руслан Безруков сказал, что соревнуется с Артемом Дзюбой в плане юмора.

– Каково было играть против Артема Дзюбы в последнем матче?

– Против него главное руками не играть (улыбается). Он любит играть от защитника, и ему надо навязывать борьбу. На мой взгляд, Артем против нас провел неплохой матч, но команда справилась с ним.

– У вас с игрой руками против него проблем не было?

– Да нет, у меня фамилия Безруков, так что наоборот все. Поэтому я с ним хорошо боролся – просто подальше держался от него и все (со смехом). 

– Многие считают, что, когда Дзюба закончит карьеру футболиста, вы заберете у него статус главного юмориста РПЛ.

– Да я и так с ним соревнуюсь. Можно сказать, есть тренировки в профессиональном футболе, а есть тренировки по юмору. Когда мы с Дзюбой встречаемся, постоянно есть какие-то шутки смешные. И что-то я стараюсь перенимать. Тут главное – перенимать хорошее, не плохое. Были как-то на турнире в Волгограде в честь открытия собственной школы Леонида Викторовича Слуцкого. Там Дзюба много шутил.

И когда видимся, пару шуток вкидываем в адрес друг друга. И в целом хорошо общаемся. Спасибо Леониду Викторовичу, что собрал тогда в Волгограде ребят, которые у него играли. И так мы с Дзюбой познакомились, – сказал защитник «Рубина». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
logoРуслан Безруков
logoАртем Дзюба
logoРубин
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
ахахаха
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