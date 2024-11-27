Французский букмекер высмеял Сафонова за ошибку в матче с «Баварией», выложив фото случайного человека. Твит собрал больше тысячи лайков за 40 минут
Матвея Сафонова высмеяли в твиттере из-за ошибки в матче против «Баварии» в ЛЧ.
На 38-й минуте голкипер «ПСЖ» попытался кулаками выбить мяч после навеса «Баварии» с углового, но не смог сделать это должным образом. Ким Мин Чжэ, находившийся во вратарской площади, сумел головой переправить мяч в сетку.
Букмекерская компания Betclic отреагировала на ошибку Сафонова, выложив фото случайного человека, похожего на российского голкипера.
«Сафонов против «Баварии», – подписал пост французский букмекер. Твит набрал больше тысячи лайков за 40 минут.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betclic
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