В Португалии «Левый блок» предложил поправки в госбюджет – ради равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта
В Португалии рассмотрят вопрос равной оплаты труда в мужских и женских сборных.
По данным газеты Expresso, партия «Левый блок» предложила внести поправки в государственный бюджет Португалии с целью добиться равенства мужчин и женщин при оплате труда в национальных командах по различным видам спорта.
В ближайшее время «Левый блок» планирует продолжить изучение данной темы, а также начать переговоры со спортивными федерациями Португалии.
Отмечается, что в спорте наблюдается один из самых существенных разрывов между мужчинами и женщинами в оплате труда – около 13% в базовой заработной плате и до 15,3% с учетом бонусов и надбавок. По состоянию на 2022 год различия достигали 17%.
Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Jogo
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