В Португалии «Левый блок» предложил поправки в госбюджет – ради равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта

В Португалии рассмотрят вопрос равной оплаты труда в мужских и женских сборных.

По данным газеты Expresso, партия «Левый блок» предложила внести поправки в государственный бюджет Португалии с целью добиться равенства мужчин и женщин при оплате труда в национальных командах по различным видам спорта.

В ближайшее время «Левый блок» планирует продолжить изучение данной темы, а также начать переговоры со спортивными федерациями Португалии.

Отмечается, что в спорте наблюдается один из самых существенных разрывов между мужчинами и женщинами в оплате труда – около 13% в базовой заработной плате и до 15,3% с учетом бонусов и надбавок. По состоянию на 2022 год различия достигали 17%.

Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон