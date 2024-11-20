«Челси» осудил гомофобные комментарии в адрес футболистки Керр, которая ждет ребенка

Футболистка «Челси» подверглась гомофобным оскорблениям.

Выступающая за женскую команду «Челси » и сборную Австралии Саманта Керр сообщила в соцсетях, что ждет ребенка.

Часть болельщиков отреагировала позитивно, негативные комментарии тоже были.

Лондонский клуб осудил гомофобные оскорбления в адрес Керр.