«Челси» осудил гомофобные комментарии в адрес футболистки Керр, которая ждет ребенка
Футболистка «Челси» подверглась гомофобным оскорблениям.
Выступающая за женскую команду «Челси» и сборную Австралии Саманта Керр сообщила в соцсетях, что ждет ребенка.
Часть болельщиков отреагировала позитивно, негативные комментарии тоже были.
Лондонский клуб осудил гомофобные оскорбления в адрес Керр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
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