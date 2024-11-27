Санья о Мбаппе: «Роналду не очень хорошо начинал в «Реале», трансфер Бензема называли ошибкой, Бекхэма – провалом. Они стали легендами клуба, и Килиан пойдет по их стопам»

Бакари Санья высказался о критике в адрес Килиана Мбаппе.

«Я не сомневаюсь, что его переход в «Реал Мадрид » будет успешным. Все ожидали, что он придет и сходу начнет бить рекорды.

Если вы помните, Криштиану Роналду не очень хорошо начинал в «Мадриде». Когда Бензема перешел в «Реал», все думали, что клуб совершил большую ошибку, подписав его. Когда Бекхэм перешел в «Реал», люди называли его трансфер провалом.

Килиан не одинок в том, что у него трудный старт в «Реале». Такое случается с разными игроками. Такие игроки, как Роналду, Бензема и Бекхэм, стали легендами клуба, и Мбаппе пойдет по их стопам. Критиковали даже Зидана!

Потребуется время, но Мбаппе добьется огромного успеха в «Реале». Люди возлагают на него очень большие надежды, поэтому его и критикуют больше, чем любого другого игрока», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью Mega Dice.