Гонду о языках: «Хочу сначала довести английский до приличного уровня – в «Зените» многие на нем говорят. После – заняться русским, чтобы еще комфортнее чувствовать себя в быту» 

Лусиано Гонду рассказал об изучении английского и русского языков.

– Не думаю, что русские не улыбаются. Наоборот, они веселые и спокойные. Мы на одной волне: я тоже спокойный и не влезаю в личное пространство каждого, как это бывает в Аргентине.

Сейчас учу английский, чтобы больше общаться со всеми, в том числе с игроками из России – хочется лучше понимать друг друга.

В баню парни уже звали, но, к сожалению, в тот день я не смог. Обязательно схожу – слышал, там круто.

– Вы планируете учить русский?

– Хочу сначала довести английский до приличного уровня – все-таки в команде многие на нем говорят.

После этого, разумеется, хочется заняться русским, чтобы еще комфортнее и свободнее чувствовать себя в быту. На поле-то все понятно и так, зачастую без слов – тем более я уже освоил футбольную лексику на русском. Как и некоторые другие простые слова: приветствие, благодарность, просьбы.

Но сейчас в приоритете английский. А уже потом переключусь на русский, – сказал аргентинский форвард «Зенита » в интервью Спортс ”.

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