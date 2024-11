«Реал» на 24-м месте, безумные камбэки, русский сюрприз, рекорд по голам за 24 года. Главное в ЛЧ

Нелепость и внезапные 5:1.

Только самое яркое во второй день пятого тура Лиги чемпионов.

Худяков помог «Штурму» с первыми очками в ЛЧ: обыграли «Жирону». Повезло!

«Штурм» в дебютном матче Даниила Худякова победил «Жирону» – 1:0 . Хорошо, что соперник не использовал супершанс.

Главный эпизод игры – даже не австрийский гол, а упущенный момент «Жироны». В середине первого тайма вывели на такой удар Ивана Марина, но он не до конца подстроился и умудрился пробить выше. Худяков просто наблюдал.

За пределами этого эпизода работы у Даниила было немного, он сыграл дебютный матч за «Штурм» вообще и конкретно в Лиге чемпионов на ноль. Не проводил официальных с марта 2023-го, сидел в «Локомотиве» до конца контракта, вышел только на пару товарняков за австрийцев. И вот теперь подменил основного кипера из-за операции, получился сухарь и три очка.

Победный гол у 21-летнего датского форварда Мики Бирета, тоже первый в ЛЧ.

● «Штурм» набрал первые очки в турнире: выиграл после четырех поражений подряд . С помощью Худякова все первое: и матч на ноль, и победа. Всего одно очко до «ПСЖ» Матвея Сафонова: обе команды обыграли «Жирону» с сухарями российских вратарей. У испанцев тоже одна победа (в третьем туре сделали «Слован»), только от них ждали большего.

● Худяков – четвертый россиянин, сыгравший в этой Лиге чемпионов , после Сафонова, Александра Головина и Егора Пруцева в «Црвене Звезде». Ему пришлось сделать только один сэйв.

Даниил проведет второй матч ЛЧ на выезде с «Лиллем» (основной кипер еще не вернется), «Жирона» дальше примет «Ливерпуль».

Долгожданная победа «Ливерпуля» над «Реалом»: с обменом незабитыми пенальти. Мбаппе запорол шанс отыграться

«Ливерпуль» выиграл у «Реала» центральный матч дня – 2:0 . Килиан Мбаппе не забил пенальти в решающий момент.

Идеальная в ЛЧ команда Арне Слота была лучше и в первом тайме, но забивать начала во втором – победный у Алексиса Мак Аллистера, точный удар из штрафной.

Килиана Мбаппе в первом тайме отправили стоять на голове (так поборолся с Вирджилом ван Дейком, что отлетел), а во втором у него был супершанс, пенальти. Но удар француза взял Куивин Келлехер, он очень даже способен тащить, пока долечивается Алиссон: вытянулся и достал у самой левой штанги.

Да, Мохамед Салах тоже не забил пенальти, ударил мегамощно, только чиркнул по внешней стороне штанги – но «Ливерпуль»-то вел, а через пять минут с игры добил вторым мячом. Так что фэйл египтянина в сюжетных масштабах незаметный, его прикрыли, а вот Мбаппе подвел.

● «Ливерпуль» невероятен: пять побед подряд (единственные такие), первыми гарантировали себе плей-офф . Да, при всем желании не выбить из топ-24. Забавно, что 25-й в таблице, по кому эта отсечка – «ПСЖ». Вообще, с середины сентября у команды Арне Слота 14 побед и одна ничья, а в выходные в АПЛ играть против «Манчестер Сити».

● «Реал» впервые в истории проиграл в Лиге чемпионов три раза на первом этапе . Причем это три поражения за четыре последних матча: 0:1 от «Лилля» во втором туре, 1:3 от «Милана» в четвертом и теперь 0:2 на «Энфилде». Кто мог представить, что «Мадрид» застрянет на 24-м после пяти туров?

Теперь стопроцентный «Ливерпуль» поедет в Испанию к «Жироне», а «Реал» – к мощнейшей «Аталанте», и это тоже большие риски.

Суперкамбэк-1: «Монако» упустил «Бенфику», хотя вел к 84-й минуте. Гений Ди Мария!

«Бенфика» вырвала победу у «Монако» в гостях на последних минутах – 3:2 . Помогли два поздних ассиста Анхеля Ди Марии.

И это все, когда у Александра Головина наконец-то пошли результативные действия: сразу после первого гола в сезоне оформил первый ассист. Вместо удара умно покатил чуть назад 19-летнему Элиссу Бен-Сегиру, партнер по полузащите реализовал и пробил мимо Анатолия Трубина.

Во втором тайме у «Монако» многое сломалось: привезли себе, защитник Кайо Энрике неудобно отдал головой вратарю, а Эвангелос Павлидис опередил и забил. Через 10 минут получили красную, удалили Вилфрида Синго за вторую желтую. И хоть после обмена отмененными голами французы забили второй в меньшинстве (Головин начал голевую атаку на фланге, а 21-летний Сунгуту Магасса реализовал), концовку отдали.

Анхель Ди Мария включил магию. Сначала выкрутил идеальный ассист на голову Артуру Кабралу с левой стороны, а через четыре минуты – на Зеки Амдуни с правой!

● «Бенфика» выиграла в ЛЧ третий раз, после двух подряд поражений . Нестабильно, но весьма эффективно. У «Монако», наоборот, поражение после двух побед, а сумма та же – девять очков.

● Ди Мария – блеск, у него 5+3 за последние три матча . Дубль «Порту» (выиграли 4:1) и три гола с ассистом против «Эштрелы» (7:0) в чемпионате, теперь две бриллиантовых голевых. И это в 36 лет!

Александру Головину после такого болезненного поражения еще и в гости к «Арсеналу», а «Бенфика» ждет «Болонью».

Ой, а как «Штутгарт» влетел 1:5 в Сербии? Так развалились против команды без побед

«Црвена Звезда» вдруг вынесла «Штутгарт» – 5:1 . Хотя пропустила первой.

Так много «Штутгарту» не забивал никто за весь год, даже «Бавария» – максимум четыре. И как такое могло приключиться, если сами открыли счет на пятой минуте? Жестко провалились: к 31-й «Црвена Звезда» уже вела, а во втором тайме накинула еще три.

Необъяснимо.

● «Црвена Звезда» так выиграла первый матч в турнире, набрала первые очки! Еще удивительнее видеть эти 5:1 после четырех поражений подряд – 0:4 («Интер»), 1:5 («Монако») и 2:5 («Барселона»). «Штутгарт» тоже с одной победой, обыгрывал «Ювентус» в третьем туре, теперь идет с «Црвеной Звездой» вровень по очкам.

● Босниец Раде Крунич сделал 1+1 – один из главных героев . У него победный мяч и ассист на четвертый гол, после которого вопросов об исходе почти не осталось. У Немани Радонича дубль, но это как раз четвертый и пятый голы.

Сербы после такого планируют поездку к «Милану», немцы примут «Янг Бойз».

И толку, что «Болонья» впервые в ЛЧ забила? Все равно проиграли четвертый раз

«Лилль» на выезде обыграл «Болонью» и продлил ее страдания – 2:1 . Дубль у 20-летнего парня из ДР Конго.

В середине второго тайма итальянцы впервые в турнире забили – да, после 400+ сухих минут в атаке. Но гол Джона Лукуми с ближней штанги – первый для клуба за 60 лет в главном еврокубке! – радовал всего три минуты.

Молодой конголезский полузащитник Нгалайель Мукау забил еще до перерыва, а как увидел мяч «Болоньи» – сразу же закинул второй. И двушка для таких итальянцев – это уж слишком.

● «Лилль» выиграл уже третий матч в ЛЧ, а поражений нет с первого тура . Уверенные 10 очков. А вот «Болонья» плетется с одним, за 0:0 в первом матче, дальше только поражения.

● Нгалайель Мукау вообще впервые забил за «Лилль» – и сразу дубль в ЛЧ . Это центральный полузащитник с функционалом опорника, у него за два предыдущих сезона в бельгийском «Мехелене» два гола суммарно. Летом его подписали за 5 млн евро, и тут такая вспышка.

Итальянцы поедут к «Бенфике», а «Лилль», как мы тоже уже видели, примет «Штурм» Даниила Худякова.

Крайне нелепо «Селтик» привез: автогол без помех. Спас атакующий японец

«Селтик» вырвал у «Брюгге» ничью после глупейшего гола в свои – 1:1 . Самая большая нелепость дня.

Защитник Кэмерон Картер-Викерс выиграл конкуренцию у Марина из «Жироны» за право зваться главным фэйлом дня. 26-летний американец попал в пустой угол – но только своих ворот. Каспер Шмейхель был в стороне и спасти не успел, Кэмерон после долго стоял на месте, обхватив голову.

Хорошо хоть, что не проиграли из-за этого автогола. В середине второго тайма японец Дайджен Маэда сравнял и принес ничью.

● У «Селтика» уже четвертый матч с очками, вторая ничья при двух победах – достойно. «Брюгге» тоже выше ожиданий, это седьмое очко, впервые в ЛЧ сыграли вничью.

● Маэда забил в ЛЧ уже третий раз – лидер атаки . У него были голы в первых двух турах, «Словану» и «Дортмунду», но там при крупных победе и поражении. А тут прямое влияние на результат и очки.

Для «Селтика» в планах дальше – Загреб, а «Брюгге» сыграет дома со «Спортингом».

«Дортмунд» разобрался в Загребе. Небыстро, но разгром

«Боруссия» Д крупно победила загребское «Динамо» на выезде – 3:0 . Прибивали постепенно.

Ожидаемая победа, первый – и победный – мяч забили перед самым перерывом. Добавили в середине второго, а в концовке дали размяться после небольшой травмы главному форварду Серу Гирасси, он довел до разгромного.

Ничего серьезного в ответ не получили, сами до уровня баварских 9:2 не зверели – спокойно забрали очки.

● «Дортмунд» выиграл четвертый из пяти матч в ЛЧ . Проиграли только на «Бернабеу» в третьем туре ремейк последнего финала, в остальных играх четкие 12 очков. «Динамо» после двух побед и трех матчей с очками подряд получило новый разгром. Против немцев не получается, от «Боруссии» и «Баварии» 2:12 по сумме.

● 20-летний Джейми Гиттенс забил уже четвертый мяч в этой ЛЧ . Причем сейчас уже второй победный, был и с «Брюгге» в первом туре. Это он идет дорогой Джуда Беллингема (есть и гол на «Бернабеу»), неплохо складывается.

Дортмундцам теперь сдерживать дома «Барселону», а хорваты примут «Селтик».

Суперкамбэк-2: ПСВ превратил 0:2 в 3:2 после 87-й. Главный сюжет дня!

ПСВ перевернул домашний матч с «Шахтером», когда поверить в это было уже почти невозможно – 3:2 . Проигрывали в два мяча 50 минут.

Потому что к 37-й «Шахтер» повел 2:0, и это не выглядело таким уж странным, с двух ассистов Ефима Конопли забили Даниил Сикан и Александр Зубков – лидеры.

Но какие же сверхобороты врубил ПСВ в концовке! «Шахтеру» было сложнее с середины второго тайма, потому что красную карточку схватил Педриньо.

Камбэк запустил американский воспитанник «Баварии» Малик Тилльман, особенно сочно он положил второй мяч, когда сравнял неожиданным ударом из-за штрафной под самую штангу. А в добавленное время вырвал победу форвард Рикардо Пепи. Вас это не так удивляет, если читали фэнтези-превью : там как раз советовали взять его в команду.

Безумие.

● ПСВ выиграл второй раз подряд после блеклого старта с одним очков в трех турах . Там забивали по одному, а теперь семь голов за две игры, в предыдущей были 4:0 с «Жироной». А «Шахтер» после первой победы выпустил из рук вторую.

● Малик Тилльман решает второй матч подряд : против «Жироны» сделал 1+2, теперь дубль. Итого пять сделанных голов в соседних турах, вау.

● У Рикардо Пепи отрезок мечты: пять голов за две недели . Он много играет из-за травмы Люка де Йонга и шикарно пользуется. Перед паузой на сборные 1+1 с НАКом (победа 3:0), сразу после – хет-трик «Гронингену» (5:0), теперь и победный в ЛЧ.

ПСВ дальше поедет во французский Брест (попадут в хайлайты этих ребят ), а у «Шахтера» матч с «Баварией».

Нули «Виллы» с «Ювентусом» сохранил ВАР. И даже так рекорд по голам в туре!

«Астон Вилла» чуть не вырвала победу у «Ювентуса», но все же ничья – 0:0 . Гол в самом-самом конце аннулировали.

Морган Роджерс успел отпраздновать после стандарта, а ВАР нашел офсайд. Главный тренер «Юве» Тьяго Мотта признал, что его команда и сама создала мало, и соперника достойно повязала.

Это единственные нули в туре, и даже с ними – рекорд. 67 мячей за 18 матчей, побили на четыре первый тур ЛЧ-2000/01 (тогда за 16 игр накидали 63 гола).

● «Ювентус» не выиграл третий подряд матч в ЛЧ: вторая ничья и поражение . И это после старта с двух побед. У «Виллы» похожий, но чуть более приятный расклад, они выиграли на старте три раза, а дальше без побед два тура.

● «Юве» вернулся в оборонительный режим после помутнения . Один пропущенный за пять последних матчей ЛЧ и Серии А – от «Лилля» при 1:1 в прошлом туре. Только доказывает, что конец октября с 4:4 (с «Интером») и 2:2 («Парма») были аномалией.

Команда Эмери теперь сыграет на выезде с «Лейпцигом», а «Ювентус» будет сушить «Манчестер Сити».

Таблица после пяти туров

«Ливерпуль» бесспорно первый, а лидирующая восьмерка более-менее устаканилась: там топ-лиги и те, кто в чемпионатах весьма высоко.

«Сити» в серединке, «Реал» на грани зоны плей-офф, «ПСЖ» сразу за ней. Все еще работает этот прикол: «Брюгге» и «Загреб» выше грандов.

Шестой тур ЛЧ – 10-11 декабря, после него полтора месяца паузы, до второй половины января.

