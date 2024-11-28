13 мин.

«Реал» на 24-м месте, безумные камбэки, русский сюрприз, рекорд по голам за 24 года. Главное в ЛЧ

157

Нелепость и внезапные 5:1.

Только самое яркое во второй день пятого тура Лиги чемпионов.

Худяков помог «Штурму» с первыми очками в ЛЧ: обыграли «Жирону». Повезло!

«Штурм» в дебютном матче Даниила Худякова победил «Жирону» – 1:0. Хорошо, что соперник не использовал супершанс.

Главный эпизод игры – даже не австрийский гол, а упущенный момент «Жироны». В середине первого тайма вывели на такой удар Ивана Марина, но он не до конца подстроился и умудрился пробить выше. Худяков просто наблюдал.

За пределами этого эпизода работы у Даниила было немного, он сыграл дебютный матч за «Штурм» вообще и конкретно в Лиге чемпионов на ноль. Не проводил официальных с марта 2023-го, сидел в «Локомотиве» до конца контракта, вышел только на пару товарняков за австрийцев. И вот теперь подменил основного кипера из-за операции, получился сухарь и три очка.

Победный гол у 21-летнего датского форварда Мики Бирета, тоже первый в ЛЧ.

● «Штурм» набрал первые очки в турнире: выиграл после четырех поражений подряд. С помощью Худякова все первое: и матч на ноль, и победа. Всего одно очко до «ПСЖ» Матвея Сафонова: обе команды обыграли «Жирону» с сухарями российских вратарей. У испанцев тоже одна победа (в третьем туре сделали «Слован»), только от них ждали большего.

● Худяков – четвертый россиянин, сыгравший в этой Лиге чемпионов, после Сафонова, Александра Головина и Егора Пруцева в «Црвене Звезде». Ему пришлось сделать только один сэйв. 

Даниил проведет второй матч ЛЧ на выезде с «Лиллем» (основной кипер еще не вернется), «Жирона» дальше примет «Ливерпуль».

Долгожданная победа «Ливерпуля» над «Реалом»: с обменом незабитыми пенальти. Мбаппе запорол шанс отыграться

«Ливерпуль» выиграл у «Реала» центральный матч дня – 2:0. Килиан Мбаппе не забил пенальти в решающий момент.

Идеальная в ЛЧ команда Арне Слота была лучше и в первом тайме, но забивать начала во втором – победный у Алексиса Мак Аллистера, точный удар из штрафной.

Килиана Мбаппе в первом тайме отправили стоять на голове (так поборолся с Вирджилом ван Дейком, что отлетел), а во втором у него был супершанс, пенальти. Но удар француза взял Куивин Келлехер, он очень даже способен тащить, пока долечивается Алиссон: вытянулся и достал у самой левой штанги.

Да, Мохамед Салах тоже не забил пенальти, ударил мегамощно, только чиркнул по внешней стороне штанги – но «Ливерпуль»-то вел, а через пять минут с игры добил вторым мячом. Так что фэйл египтянина в сюжетных масштабах незаметный, его прикрыли, а вот Мбаппе подвел.

● «Ливерпуль» невероятен: пять побед подряд (единственные такие), первыми гарантировали себе плей-офф. Да, при всем желании не выбить из топ-24. Забавно, что 25-й в таблице, по кому эта отсечка – «ПСЖ». Вообще, с середины сентября у команды Арне Слота 14 побед и одна ничья, а в выходные в АПЛ играть против «Манчестер Сити».

● «Реал» впервые в истории проиграл в Лиге чемпионов три раза на первом этапе. Причем это три поражения за четыре последних матча: 0:1 от «Лилля» во втором туре, 1:3 от «Милана» в четвертом и теперь 0:2 на «Энфилде». Кто мог представить, что «Мадрид» застрянет на 24-м после пяти туров?

Теперь стопроцентный «Ливерпуль» поедет в Испанию к «Жироне», а «Реал» – к мощнейшей «Аталанте», и это тоже большие риски.

Суперкамбэк-1: «Монако» упустил «Бенфику», хотя вел к 84-й минуте. Гений Ди Мария!

«Бенфика» вырвала победу у «Монако» в гостях на последних минутах – 3:2. Помогли два поздних ассиста Анхеля Ди Марии.

И это все, когда у Александра Головина наконец-то пошли результативные действия: сразу после первого гола в сезоне оформил первый ассист. Вместо удара умно покатил чуть назад 19-летнему Элиссу Бен-Сегиру, партнер по полузащите реализовал и пробил мимо Анатолия Трубина.

Во втором тайме у «Монако» многое сломалось: привезли себе, защитник Кайо Энрике неудобно отдал головой вратарю, а Эвангелос Павлидис опередил и забил. Через 10 минут получили красную, удалили Вилфрида Синго за вторую желтую. И хоть после обмена отмененными голами французы забили второй в меньшинстве (Головин начал голевую атаку на фланге, а 21-летний Сунгуту Магасса реализовал), концовку отдали.

Анхель Ди Мария включил магию. Сначала выкрутил идеальный ассист на голову Артуру Кабралу с левой стороны, а через четыре минуты – на Зеки Амдуни с правой! 

● «Бенфика» выиграла в ЛЧ третий раз, после двух подряд поражений. Нестабильно, но весьма эффективно. У «Монако», наоборот, поражение после двух побед, а сумма та же – девять очков.

● Ди Мария – блеск, у него 5+3 за последние три матча. Дубль «Порту» (выиграли 4:1) и три гола с ассистом против «Эштрелы» (7:0) в чемпионате, теперь две бриллиантовых голевых. И это в 36 лет!

Александру Головину после такого болезненного поражения еще и в гости к «Арсеналу», а «Бенфика» ждет «Болонью».

Ой, а как «Штутгарт» влетел 1:5 в Сербии? Так развалились против команды без побед

«Црвена Звезда» вдруг вынесла «Штутгарт» – 5:1. Хотя пропустила первой.

Так много «Штутгарту» не забивал никто за весь год, даже «Бавария» – максимум четыре. И как такое могло приключиться, если сами открыли счет на пятой минуте? Жестко провалились: к 31-й «Црвена Звезда» уже вела, а во втором тайме накинула еще три.

Необъяснимо.

● «Црвена Звезда» так выиграла первый матч в турнире, набрала первые очки! Еще удивительнее видеть эти 5:1 после четырех поражений подряд – 0:4 («Интер»), 1:5 («Монако») и 2:5 («Барселона»). «Штутгарт» тоже с одной победой, обыгрывал «Ювентус» в третьем туре, теперь идет с «Црвеной Звездой» вровень по очкам.

● Босниец Раде Крунич сделал 1+1 – один из главных героев. У него победный мяч и ассист на четвертый гол, после которого вопросов об исходе почти не осталось. У Немани Радонича дубль, но это как раз четвертый и пятый голы.

Сербы после такого планируют поездку к «Милану», немцы примут «Янг Бойз».

И толку, что «Болонья» впервые в ЛЧ забила? Все равно проиграли четвертый раз

«Лилль» на выезде обыграл «Болонью» и продлил ее страдания – 2:1. Дубль у 20-летнего парня из ДР Конго.

В середине второго тайма итальянцы впервые в турнире забили – да, после 400+ сухих минут в атаке. Но гол Джона Лукуми с ближней штанги – первый для клуба за 60 лет в главном еврокубке! – радовал всего три минуты.

Молодой конголезский полузащитник Нгалайель Мукау забил еще до перерыва, а как увидел мяч «Болоньи» – сразу же закинул второй. И двушка для таких итальянцев – это уж слишком.

● «Лилль» выиграл уже третий матч в ЛЧ, а поражений нет с первого тура. Уверенные 10 очков. А вот «Болонья» плетется с одним, за 0:0 в первом матче, дальше только поражения.

● Нгалайель Мукау вообще впервые забил за «Лилль» – и сразу дубль в ЛЧ. Это центральный полузащитник с функционалом опорника, у него за два предыдущих сезона в бельгийском «Мехелене» два гола суммарно. Летом его подписали за 5 млн евро, и тут такая вспышка.

Итальянцы поедут к «Бенфике», а «Лилль», как мы тоже уже видели, примет «Штурм» Даниила Худякова.

Крайне нелепо «Селтик» привез: автогол без помех. Спас атакующий японец

«Селтик» вырвал у «Брюгге» ничью после глупейшего гола в свои – 1:1. Самая большая нелепость дня.

Защитник Кэмерон Картер-Викерс выиграл конкуренцию у Марина из «Жироны» за право зваться главным фэйлом дня. 26-летний американец попал в пустой угол – но только своих ворот. Каспер Шмейхель был в стороне и спасти не успел, Кэмерон после долго стоял на месте, обхватив голову. 

Хорошо хоть, что не проиграли из-за этого автогола. В середине второго тайма японец Дайджен Маэда сравнял и принес ничью.

● У «Селтика» уже четвертый матч с очками, вторая ничья при двух победах – достойно. «Брюгге» тоже выше ожиданий, это седьмое очко, впервые в ЛЧ сыграли вничью.

● Маэда забил в ЛЧ уже третий раз – лидер атаки. У него были голы в первых двух турах, «Словану» и «Дортмунду», но там при крупных победе и поражении. А тут прямое влияние на результат и очки.

Для «Селтика» в планах дальше – Загреб, а «Брюгге» сыграет дома со «Спортингом».

«Дортмунд» разобрался в Загребе. Небыстро, но разгром

«Боруссия» Д крупно победила загребское «Динамо» на выезде – 3:0. Прибивали постепенно.

Ожидаемая победа, первый – и победный – мяч забили перед самым перерывом. Добавили в середине второго, а в концовке дали размяться после небольшой травмы главному форварду Серу Гирасси, он довел до разгромного.

Ничего серьезного в ответ не получили, сами до уровня баварских 9:2 не зверели – спокойно забрали очки.

● «Дортмунд» выиграл четвертый из пяти матч в ЛЧ. Проиграли только на «Бернабеу» в третьем туре ремейк последнего финала, в остальных играх четкие 12 очков. «Динамо» после двух побед и трех матчей с очками подряд получило новый разгром. Против немцев не получается, от «Боруссии» и «Баварии» 2:12 по сумме.

● 20-летний Джейми Гиттенс забил уже четвертый мяч в этой ЛЧ. Причем сейчас уже второй победный, был и с «Брюгге» в первом туре. Это он идет дорогой Джуда Беллингема (есть и гол на «Бернабеу»), неплохо складывается.

Дортмундцам теперь сдерживать дома «Барселону», а хорваты примут «Селтик».

Суперкамбэк-2: ПСВ превратил 0:2 в 3:2 после 87-й. Главный сюжет дня!

ПСВ перевернул домашний матч с «Шахтером», когда поверить в это было уже почти невозможно – 3:2. Проигрывали в два мяча 50 минут.

Потому что к 37-й «Шахтер» повел 2:0, и это не выглядело таким уж странным, с двух ассистов Ефима Конопли забили Даниил Сикан и Александр Зубков – лидеры.

Но какие же сверхобороты врубил ПСВ в концовке! «Шахтеру» было сложнее с середины второго тайма, потому что красную карточку схватил Педриньо.

Камбэк запустил американский воспитанник «Баварии» Малик Тилльман, особенно сочно он положил второй мяч, когда сравнял неожиданным ударом из-за штрафной под самую штангу. А в добавленное время вырвал победу форвард Рикардо Пепи. Вас это не так удивляет, если читали фэнтези-превью: там как раз советовали взять его в команду.

Безумие. 

● ПСВ выиграл второй раз подряд после блеклого старта с одним очков в трех турах. Там забивали по одному, а теперь семь голов за две игры, в предыдущей были 4:0 с «Жироной». А «Шахтер» после первой победы выпустил из рук вторую.

● Малик Тилльман решает второй матч подряд: против «Жироны» сделал 1+2, теперь дубль. Итого пять сделанных голов в соседних турах, вау.

● У Рикардо Пепи отрезок мечты: пять голов за две недели. Он много играет из-за травмы Люка де Йонга и шикарно пользуется. Перед паузой на сборные 1+1 с НАКом (победа 3:0), сразу после – хет-трик «Гронингену» (5:0), теперь и победный в ЛЧ.

ПСВ дальше поедет во французский Брест (попадут в хайлайты этих ребят), а у «Шахтера» матч с «Баварией».

Нули «Виллы» с «Ювентусом» сохранил ВАР. И даже так рекорд по голам в туре!

«Астон Вилла» чуть не вырвала победу у «Ювентуса», но все же ничья – 0:0. Гол в самом-самом конце аннулировали.

Морган Роджерс успел отпраздновать после стандарта, а ВАР нашел офсайд. Главный тренер «Юве» Тьяго Мотта признал, что его команда и сама создала мало, и соперника достойно повязала.

Это единственные нули в туре, и даже с ними – рекорд. 67 мячей за 18 матчей, побили на четыре первый тур ЛЧ-2000/01 (тогда за 16 игр накидали 63 гола). 

● «Ювентус» не выиграл третий подряд матч в ЛЧ: вторая ничья и поражение. И это после старта с двух побед. У «Виллы» похожий, но чуть более приятный расклад, они выиграли на старте три раза, а дальше без побед два тура.

● «Юве» вернулся в оборонительный режим после помутнения. Один пропущенный за пять последних матчей ЛЧ и Серии А – от «Лилля» при 1:1 в прошлом туре. Только доказывает, что конец октября с 4:4 (с «Интером») и 2:2 («Парма») были аномалией.

Команда Эмери теперь сыграет на выезде с «Лейпцигом», а «Ювентус» будет сушить «Манчестер Сити».

Таблица после пяти туров

«Ливерпуль» бесспорно первый, а лидирующая восьмерка более-менее устаканилась: там топ-лиги и те, кто в чемпионатах весьма высоко.

«Сити» в серединке, «Реал» на грани зоны плей-офф, «ПСЖ» сразу за ней. Все еще работает этот прикол: «Брюгге» и «Загреб» выше грандов.

Шестой тур ЛЧ – 10-11 декабря, после него полтора месяца паузы, до второй половины января.

Роковая ошибка Сафонова с «Баварией», «Сити» слил 3:0 первым в истории, рядом 6:0, 6:1 и 5:0. Главное за вторник в ЛЧ

Фото: East News/Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP, AP Photo/Darko Vojinovic, Valery HACHE / AFP, AP Photo/Jon Super, John THYS / AFP, Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images; Tom Weller/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini

logoДаниил Худяков
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБолонья
logoЛилль
logoДинамо Загреб
logoШтутгарт
logoЛиверпуль
logoЖирона
logoБоруссия Дортмунд
logoЮвентус
logoАлександр Головин
logoБенфика
logoМонако
logoСелтик
logoПСВ
logoАстон Вилла
logoШахтер
logoБрюгге
logoРеал Мадрид
logoЦрвена Звезда
logoШтурм
logoКаспер Шмейхель