Виртц, Альварес и Ретеги – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов.
Хавбек «Байера» Виртц сделал дубль и ассист в матче с «Ред Булл» (5:0).
Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил два гола в матче со «Спартой» (6:0).
Форвард «Аталанты» Матео Ретеги сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (6:0).
Хавбек ПСВ Малик Тилльман забил два гола в матче с «Шахтером» (3:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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