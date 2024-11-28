Виртц, Альварес и Ретеги – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов.

Хавбек «Байера » Виртц сделал дубль и ассист в матче с «Ред Булл» (5:0).

Форвард «Атлетико » Хулиан Альварес забил два гола в матче со «Спартой» (6:0).

Форвард «Аталанты» Матео Ретеги сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (6:0).

Хавбек ПСВ Малик Тилльман забил два гола в матче с «Шахтером» (3:2).