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Виртц, Альварес и Ретеги – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов.

Хавбек «Байера» Виртц сделал дубль и ассист в матче с «Ред Булл» (5:0).

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес забил два гола в матче со «Спартой» (6:0).

Форвард «Аталанты» Матео Ретеги сделал дубль в матче с «Янг Бойз» (6:0).

Хавбек ПСВ Малик Тилльман забил два гола в матче с «Шахтером» (3:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoФлориан Виртц
logoПСВ
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logoЛига чемпионов УЕФА
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logoХулиан Альварес
logoМалик Тилльман
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