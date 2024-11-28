«Юве» выставил против «Виллы» самый молодой состав в ЛЧ среди итальянских клубов – 24 года и 142 дня. Побили рекорд «Милана»

«Ювентус» выставил самый молодой состав в истории итальянских команд в ЛЧ.

«Астон Вилла » принимает туринский клуб (0:0 , второй тайм) в матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

24 года и 142 дня – средний возраст игроков «Ювентуса » в этом матче, что является рекордом среди всех итальянских команд в истории Лиги чемпионов.

Туринцы превзошли достижение «Милана » в матче против «Атлетико» 28 сентября 2021 года. В той игре средний возраст игроков «россонери» составил 24 года и 161 день.