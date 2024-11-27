«Ювентус» задержали в аэропорту Бирмингема из-за Веа. У Тимоти потребовали оба паспорта, с собой был лишь один

«Ювентус» задержался в аэропорту из-за Тимоти Веа.

Туринцы прилетели на матч Лиги чемпионов против «Астон Виллы », назначенный на 27 ноября.

Во время прохождения контроля сотрудники аэропорта потребовали у Тимоти Веа оба паспорта, французский и американский. У 24-летнего футболиста с собой был только первый, а потому его не захотели пропускать. Из-за этого задержалась вся делегация «Ювентуса ».

Главный тренер Тиаго Мотта и Андреа Камбьязо в конечном счете договорились о том, чтобы отправиться на пресс-конференцию на автомобиле. Остальные остались в аэропорту до решения вопроса.

Когда команда наконец сумела со всем разобраться, времени на то, чтобы совершить традиционный визит на стадион, не осталось – пришлось отправляться прямиком в отель.