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«Ювентус» задержали в аэропорту Бирмингема из-за Веа. У Тимоти потребовали оба паспорта, с собой был лишь один

«Ювентус» задержался в аэропорту из-за Тимоти Веа.

Туринцы прилетели на матч Лиги чемпионов против «Астон Виллы», назначенный на 27 ноября.

Во время прохождения контроля сотрудники аэропорта потребовали у Тимоти Веа оба паспорта, французский и американский. У 24-летнего футболиста с собой был только первый, а потому его не захотели пропускать. Из-за этого задержалась вся делегация «Ювентуса».

Главный тренер Тиаго Мотта и Андреа Камбьязо в конечном счете договорились о том, чтобы отправиться на пресс-конференцию на автомобиле. Остальные остались в аэропорту до решения вопроса.

Когда команда наконец сумела со всем разобраться, времени на то, чтобы совершить традиционный визит на стадион, не осталось – пришлось отправляться прямиком в отель.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
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logoсерия А Италия
происшествия
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