Карпин о 2:1 со «Спартаком»: «Прошли в следующую стадию и хорошо. Думал, они выйдут основой»
Валерий Карпин высказался после победы над «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
«Ростов» победил со счетом 2:1 в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (3:1). «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.
– Прошли в следующую стадию и хорошо. Понятно, что первый тайм понравился больше. Удержание счета сыграло с нами злую шутку.
– Четверная замена в перерыве удивила?
– Я думал, что они вообще выйдут основным составом, – сказал главный тренер «Ростова».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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