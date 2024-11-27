Экс-вингер «МЮ» Хилл: «11-й номер Зиркзе – насмешка? Его носили великие. Уберите номера вообще – они больше ничего не значат»
Экс-вингер «МЮ» Гордон Хилл недоволен, что Джошуа Зиркзе взял в клубе 11-й номер.
«Меня особенно злит, что у Зиркзе на спине 11-й номер. Это насмешка? Этот номер особенный. Его носили великие вингеры.
Уберите номера вообще, потому что они больше ничего не значат. Неудивительно, что нет никакой гордости в том, чтобы надеть футболку просто со своим именем. Я сделал номер своим», – написал Хилл в твиттере.
Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом за 42,5 млн евро. В 12 матчах АПЛ нападающий отметился голом и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Гордона Хилла
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости