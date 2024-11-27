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  • Экс-вингер «МЮ» Хилл: «11-й номер Зиркзе – насмешка? Его носили великие. Уберите номера вообще – они больше ничего не значат»
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Экс-вингер «МЮ» Хилл: «11-й номер Зиркзе – насмешка? Его носили великие. Уберите номера вообще – они больше ничего не значат»

Экс-вингер «МЮ» Гордон Хилл недоволен, что Джошуа Зиркзе взял в клубе 11-й номер.

«Меня особенно злит, что у Зиркзе на спине 11-й номер. Это насмешка?  Этот номер особенный. Его носили великие вингеры.

Уберите номера вообще, потому что они больше ничего не значат. Неудивительно, что нет никакой гордости в том, чтобы надеть футболку просто со своим именем.  Я сделал номер своим», – написал Хилл в твиттере.

Зиркзе перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом за 42,5 млн евро. В 12 матчах АПЛ нападающий отметился голом и ассистом. Его подробная статистика доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Гордона Хилла
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