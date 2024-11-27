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  • «За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – об этом писали, не я это придумал. Сафонову могут мешать – главное, чтобы не подстроили ДТП». Пономарев о вратарях «ПСЖ»
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«За Доннаруммой стоит неаполитанская мафия – об этом писали, не я это придумал. Сафонову могут мешать – главное, чтобы не подстроили ДТП». Пономарев о вратарях «ПСЖ»

Владимир Пономарев оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Российский вратарь принял участие в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). Единственный гол был забит после его ошибки – Сафонов не смог как следует выбить мяч кулаками после углового.

«Важно понимать, что нынешний футбол – это большие деньги, ради которых некоторые люди готовы пойти на многое. Матвей хорошо себя зарекомендовал в «ПСЖ», но ему могут помешать.

За Джанлуиджи [Доннаруммой] стоит неаполитанская мафия, об этом писали в прессе много раз, не я это придумал. Конечно, если наш парень посадит его в запас, то это ударит по карманам мафиози. Они постараются этого избежать.

Как они могут помешать Сафонову? Давить морально с помощью постов в соцсетях, например. Способов много. Главное, чтобы не подстроили какое-нибудь ДТП, мафиози на все способны! Надеюсь, что между Сафоновым и Доннаруммой будет честная борьба, но мне в это не верится», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Журналит Риоло об ошибке Сафонова: «Он был смешон, Энрике позорится с этой ротацией вратарей. Зачем это делать? Ты подписал не Яшина или Майера, а вратаря «Краснодара»!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
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