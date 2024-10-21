Инвестор «Химок» опроверг 3-месячные задержки по зарплате: «Очередной фэйк»

Инвестор «Химок» опроверг информацию о задержках зарплаты в клубе.

«Трехмесячные задержки по зарплате ? Нет, это ошибочно. Очередной фэйк», — сказал Туфан Садыгов .

После 12 туров подмосковный клуб занимает в Мир РПЛ 13-е место. В субботу «Химки » обыграли «Локомотив» (2:0).