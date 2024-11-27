У Нойера больше обводок в матче с «ПСЖ» (1), чем у Дембеле и Барколя (0). Голкипер «Баварии» обыграл Усмана

Мануэль Нойер опередил двоих вингеров «ПСЖ» по обводкам в матче ЛЧ.

Вчера «Бавария » обыграла парижан (1:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» остался в меньшинстве после удаления Усмана Дембеле на 56-й минуте матча.

Голкипер «Баварии» сделал одну обводку – он обыграл Дембеле на 33-й минуте встречи. Сам Дембеле, а также Бредли Барколя, игравшие на позиции нападающих в этом матче, не сделали ни одной успешной обводки.

Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат