У «Баварии» 4-я подряд победа над «ПСЖ» – все сухие
«Бавария» не проигрывает «ПСЖ» более трех лет.
Команда Венсана Комани обыграла парижан в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
В четырех последних встречах между «Баварией» и «ПСЖ» сильнее оказывались мюнхенцы. Общий счет в этих матчах – 5:0.
Последняя победа «ПСЖ» случилась в апреле 2021 года на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2). В том розыгрыше, несмотря на поражение в ответной встрече со счетом 0:1, французский клуб пробился в следующую стадию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wildstat
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