У «Баварии» 4-я подряд победа над «ПСЖ» – все сухие

«Бавария» не проигрывает «ПСЖ» более трех лет.

Команда Венсана Комани обыграла парижан в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

В четырех последних встречах между «Баварией» и «ПСЖ » сильнее оказывались мюнхенцы. Общий счет в этих матчах – 5:0.

Последняя победа «ПСЖ» случилась в апреле 2021 года на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2). В том розыгрыше, несмотря на поражение в ответной встрече со счетом 0:1, французский клуб пробился в следующую стадию.