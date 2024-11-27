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У «ПСЖ» 1 победа в 5 турах ЛЧ. Парижане не выигрывают четыре матча и идут вне зоны плей-офф

«ПСЖ» выиграл лишь один матч в Лиге чемпионов.

Команда Луиса Энрике сегодня уступила «Баварии» в гостях – 0:1.

После пяти туров у парижан четыре очка, они идут вне зоны плей-офф – на 26-м месте.

Чемпионы Франции обыграли «Жирону» (1:0) в результате автогола вратаря на 90-й минуте, разделили очки с ПСВ (1:1), а также проиграли «Арсеналу» (0:2) и «Атлетико» (1:2).

10 декабря «ПСЖ» выступит в гостях у «Зальцбурга».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛуис Энрике
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
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