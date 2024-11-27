У «ПСЖ» 1 победа в 5 турах ЛЧ. Парижане не выигрывают четыре матча и идут вне зоны плей-офф
«ПСЖ» выиграл лишь один матч в Лиге чемпионов.
Команда Луиса Энрике сегодня уступила «Баварии» в гостях – 0:1.
После пяти туров у парижан четыре очка, они идут вне зоны плей-офф – на 26-м месте.
Чемпионы Франции обыграли «Жирону» (1:0) в результате автогола вратаря на 90-й минуте, разделили очки с ПСВ (1:1), а также проиграли «Арсеналу» (0:2) и «Атлетико» (1:2).
10 декабря «ПСЖ» выступит в гостях у «Зальцбурга».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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