Левандовски про 101 гол в ЛЧ: «Здорово быть с Роналду и Месси в одной группе. Не думал, что столько забью»
Роберт Левандовски доволен тем, что забил больше 100 голов в Лиге чемпионов.
После дубля в ворота «Бреста» у форварда «Барселоны» 101 мяч в этом турнире.
«Я счастлив, это красивое число. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в ЛЧ.
Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» – сказал Левандовски в эфире Movistar.
100 голов Левандовского в ЛЧ – больше лишь у Роналду и Месси. Одна картинка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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