Левандовски про 101 гол в ЛЧ: «Здорово быть с Роналду и Месси в одной группе. Не думал, что столько забью»

Роберт Левандовски доволен тем, что забил больше 100 голов в Лиге чемпионов.

После дубля в ворота «Бреста» у форварда «Барселоны» 101 мяч в этом турнире.

«Я счастлив, это красивое число. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в ЛЧ.

Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!» – сказал Левандовски в эфире Movistar.

100 голов Левандовского в ЛЧ – больше лишь у Роналду и Месси. Одна картинка