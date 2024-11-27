100 голов Левандовского в ЛЧ – больше лишь у Роналду и Месси. Одна картинка

Юбилейный – «Бресту» с пенальти.

Роберт Левандовски пробил сотню в Лиге чемпионов: уже на 10-й минуте забил «Бресту» с пенальти, сам же и заработал.

Теперь у него 100 голов в ЛЧ – красиво. Среди лучших бомбардиров турнира за всю историю выше только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (129).

⭐️ Роберту хватило 125 матчей – на два больше, чем Месси, на 12 меньше по сравнению с Роналду.

⭐️ Когда-то Левандовски шел даже быстрее Криша и Лео: например, 80-й гол у него был уже в 100-м матче . «Я почувствовал энергию сотой игры в Лиге чемпионов. Никогда не думал, что проведу так много матчей в этом турнире, забью так много голов и отдам так много передач. Это нечто особенное», – радовался поляк в 2021-м.

⭐️ Гол Левандовского «Бресту» – 14-й за «Барсу» в ЛЧ . В «Дортмунде» за три сезона забил 17. В «Баварии» было 69 мячей – главный вклад.

⭐️ Левандовски наколотил уже 22 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши – бешеная результативность на топ-уровне в 36 лет.

Роберт недавно как раз рассуждал о великих. «Я играл в футбол в ту же эпоху, что и Лионель Месси и Криштиану Роналду. Думаю, в некоторые моменты я был близок к этому элитному уровню и даже обыгрывал их в отдельных матчах. Думаю, можно сказать, что я был рядом! Оказаться рядом с такими парнями – это много значит. Я горжусь тем, что в эпоху Месси и Роналду Левандовскому иногда тоже удавалось бить некоторые рекорды и чего-то добиваться», – сказал форвард «Барсы».

Он и сам великий, какие вопросы.

Графика: Дмитрий Письменский

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros