«Интер» не проигрывает 12 матчей подряд после 1:2 от от «Милана», в ЛЧ – 4 победы кряду. У «Лейпцига» 5 поражений в 5 матчах турнира
«Интер» до 12 матчей продлил серию без поражений.
Команда Симоне Индзаги обыграла «РБ Лейпциг» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, одержав 4-ю подряд победу в текущем розыгрыше.
После поражения от «Милана» (1:2) в Серии А 22 сентября «Интер» не проигрывает 12 матчей подряд – «нерадзурри» одержали 10 побед и дважды сыграли вничью.
«РБ Лейпциг» проиграл все 5 матчей в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. В следующем туре немецкая команда сыграет с «Астон Виллой».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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