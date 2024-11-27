«Интер» не проигрывает 12 матчей подряд после 1:2 от от «Милана», в ЛЧ – 4 победы кряду. У «Лейпцига» 5 поражений в 5 матчах турнира

«Интер» до 12 матчей продлил серию без поражений.

Команда Симоне Индзаги обыграла «РБ Лейпциг» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, одержав 4-ю подряд победу в текущем розыгрыше.

После поражения от «Милана» (1:2) в Серии А 22 сентября «Интер » не проигрывает 12 матчей подряд – «нерадзурри» одержали 10 побед и дважды сыграли вничью.

«РБ Лейпциг » проиграл все 5 матчей в нынешнем сезоне Лиги чемпионов . В следующем туре немецкая команда сыграет с «Астон Виллой».