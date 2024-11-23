Индзаги о 5:0 с «Вероной»: «Очень профессиональное выступление «Интера», учитывая, что было всего 48 часов на подготовку. Я доволен Корреа и всеми ребятами»
«Я очень хорошо знаю Корреа, и он усердно тренируется с 13 июля. Мы знаем, что у нас большая команда, и есть большая конкуренция за место в составе, но Корреа уже хорошо себя проявил, выходя на замену до паузы на матчи сборных, и я подумал о том, чтобы выпустить его. На этот раз у меня не было сомнений, мне нужно было только выбрать, кто будет играть рядом с ним.
Лаутаро в любом случае остался бы на скамейке из-за симптомов гриппа, чтобы он мог помочь нам в последние минуты. Так что я выбирал между Тюрамом и Марко Арнаутовичем. Я доволен Корреа и всеми ребятами, это было очень профессиональное выступление, учитывая, что у нас было всего 48 часов на подготовку.
Это может быть вариантом на будущее (переход на четыре защитника – Спортс”). Мне нужно было дать некоторым игрокам отдых после матчей сборных, а Карлос Аугусто возвращался после месячного отсутствия. Мы выиграли очень важный матч, и единственная причина для беспокойства – это Ачерби, который почувствовал мышечный дискомфорт, поэтому попросил замену.
Мы видели, как хорошо сыграл Де Врей, но надеемся, что Ачерби скоро вернется», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.
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