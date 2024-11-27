«Ман Сити» упустил победу над «Фейеноордом», ведя 3:0 к 75-й минуте. В лайве на ничью давали 41.00

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Фейеноордом» (3:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Нидерландов ушел от поражения, проигрывая со счетом 0:3 к 75-й минуте. В лайве на ничью давали коэффициент 41.00.

«Ман Сити» на побеждает уже 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья.

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