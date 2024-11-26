Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Матвей выйдет с первых минут во 2-й игре подряд
Матвей Сафонов во 2-й раз подряд выйдет в стартовом составе «ПСЖ».
Российский вратарь начнет с первых минут матч с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
В предыдущем матче «ПСЖ» – против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1 – Сафонов также выходил в стартовом составе.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «ПСЖ». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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