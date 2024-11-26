Сафонов – в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией». Матвей выйдет с первых минут во 2-й игре подряд

Матвей Сафонов во 2-й раз подряд выйдет в стартовом составе «ПСЖ».

Российский вратарь начнет с первых минут матч с «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В предыдущем матче «ПСЖ » – против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1 – Сафонов также выходил в стартовом составе.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария » – «ПСЖ». Начало – в 23:00 по московскому времени.