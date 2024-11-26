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  • Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» против «Баварии». 8.20 – не пропустит, 2.75 – пропустит не больше одного мяча
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Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» против «Баварии». 8.20 – не пропустит, 2.75 – пропустит не больше одного мяча

«Бавария» встретится с «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижского клуба. В предыдущем матче «ПСЖ» – против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1 – россиянин также выходил в стартовом составе.

Букмекеры дают коэффициент 8.20 на то, что Сафонов не пропустит в сегодняшней игре. За 2.75 можно поставить на то, что «Бавария» забьет максимум один мяч.

Матч состоится 26 ноября и начнется в 23:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Первая встреча «Баварии» и «ПСЖ»: сезон ЛЧ с 6 победами парижан и зарубами «Спартак» – «Динамо» Киев

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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