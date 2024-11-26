Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» против «Баварии». 8.20 – не пропустит, 2.75 – пропустит не больше одного мяча
«Бавария» встретится с «ПСЖ» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижского клуба. В предыдущем матче «ПСЖ» – против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1 – россиянин также выходил в стартовом составе.
Букмекеры дают коэффициент 8.20 на то, что Сафонов не пропустит в сегодняшней игре. За 2.75 можно поставить на то, что «Бавария» забьет максимум один мяч.
Матч состоится 26 ноября и начнется в 23:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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