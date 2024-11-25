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Кейн о матче с «ПСЖ» Сафонова: «Бавария» постарается завладеть мячом и прессинговать, особенно вратаря. Будет сложная игра против отличной команды»

Харри Кейн поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Матч 5-го тура общего этапа пройдет в Мюнхене 26 ноября.

«Это будет очень сложный матч. «ПСЖ» – отличная команда. У них много звездных игроков, они стремятся доминировать во владении мячом. Мы будем стараться играть так же, взять мяч под свой контроль. Мы постараемся создать им трудности, прессинговать их, особенно вратаря.

«ПСЖ» очень хорошо владеет мячом, их полузащита постарается держать его как можно дольше и быстрее наладить контакт с нападающими, чтобы создать нам трудности», – сказал нападающий «Баварии».

Напомним, в составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: French Football Weekly
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