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  • Доходы «МЮ» в I финквартале на 14 млн фунтов меньше, чем год назад. Поступления от трансляций снизились на 20% из-за пропуска ЛЧ
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Доходы «МЮ» в I финквартале на 14 млн фунтов меньше, чем год назад. Поступления от трансляций снизились на 20% из-за пропуска ЛЧ

В первом квартале текущего финансового года «МЮ» заработал меньше, чем год назад.

Манкунианцы отчитались о том, что общий объем доходов снизился на 14 млн фунтов: со 157,1 млн до 143,1 млн.

Операционный убыток по итогам первых трех месяцев сезона составил 6,9 млн фунтов (против прибыли в 1,3 млн год назад).

Доходы от трансляций упали на 20,4% из-за того, что команда не попала в Лигу чемпионов. Сейчас она получила 31,3 млн фунтов, за год до этого – 39,3 млн. Также снизились доходы от коммерческой деятельности (с 90,4 млн до 85,3 млн) и доходы от матчей (с 27,4 млн до 26,5 млн).

«Манчестер Юнайтед» также израсходовал 8,6 млн фунтов на реструктуризацию, в том числе сокращения. Ранее клуб заявлял, что этот процесс в итоге сэкономит ему от 40 до 45 млн фунтов и положительно повлияет на финансовые показатели в 2025 и 2026 годах.

В то же время расходы манкунианцев на зарплаты сократились на 10,1 млн – до 80,2 млн за квартал. Общая прибыль за квартал – 1,4 млн фунтов (против убытка в размере 25,8 млн год назад), однако такой результат связан главным образом с прибылью от курсовой разницы по нехеджированным займам в долларах США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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