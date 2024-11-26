Райт об «МЮ» при Амориме: «6-е место по итогам сезона было бы идеальным результатом. Мне понравилось, что Рубен сказал, что изменится игра, прежде всего»

Иан Райт оценил возможные результаты «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

В первом матче под руководством Рубена Аморима «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвичем » (1:1).

«Начало игры, даже без мяча, выглядело более структурированным. Было не так просто их пройти. Я действительно чувствовал себя немного увереннее, но все равно все свелось к тому, что Онана сделал два сэйва, без которых все могло бы сложиться совершенно иначе, заголовки газет на следующее утро могли быть другими.

Мне понравилось, что он [Рубен Аморим] сказал, что на данный момент изменятся не результаты, а игра. Болельщики «Манчестер Юнайтед», вы должны проявить терпение, потому что по игре и футболистам, которых он, вероятно, подпишет, мы видим, что это сработает. Важна именно игра команды.

Поскольку «Манчестер Юнайтед» был на 14-м месте до того, как он пришел, у меня сложилось впечатление, что ему дали время: «Просто играй и делай свою работу».

Я верю, что, как только он пригласит своих игроков и они начнут его понимать, они смогут без груза ответственности играть со всеми этими командами до конца сезона, ведь «Манчестер Юнайтед» занимал 14-е место!

Чего бы он ни добился в конце этого сезона, это сослужит ему хорошую службу на лето, потому что, если он хорошо себя проявит, вероятно, ему дадут все, что он захочет. Если «Манчестер Юнайтед » сможет подняться на шестое место, это будет идеальный результат с новым тренером», – сказал бывший игрок «Арсенала».