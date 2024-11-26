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  • Райт об «МЮ» при Амориме: «6-е место по итогам сезона было бы идеальным результатом. Мне понравилось, что Рубен сказал, что изменится игра, прежде всего»
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Райт об «МЮ» при Амориме: «6-е место по итогам сезона было бы идеальным результатом. Мне понравилось, что Рубен сказал, что изменится игра, прежде всего»

Иан Райт оценил возможные результаты «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

В первом матче под руководством Рубена Аморима «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1).

«Начало игры, даже без мяча, выглядело более структурированным. Было не так просто их пройти. Я действительно чувствовал себя немного увереннее, но все равно все свелось к тому, что Онана сделал два сэйва, без которых все могло бы сложиться совершенно иначе, заголовки газет на следующее утро могли быть другими.

Мне понравилось, что он [Рубен Аморим] сказал, что на данный момент изменятся не результаты, а игра. Болельщики «Манчестер Юнайтед», вы должны проявить терпение, потому что по игре и футболистам, которых он, вероятно, подпишет, мы видим, что это сработает. Важна именно игра команды.

Поскольку «Манчестер Юнайтед» был на 14-м месте до того, как он пришел, у меня сложилось впечатление, что ему дали время: «Просто играй и делай свою работу».

Я верю, что, как только он пригласит своих игроков и они начнут его понимать, они смогут без груза ответственности играть со всеми этими командами до конца сезона, ведь «Манчестер Юнайтед» занимал 14-е место!

Чего бы он ни добился в конце этого сезона, это сослужит ему хорошую службу на лето, потому что, если он хорошо себя проявит, вероятно, ему дадут все, что он захочет. Если «Манчестер Юнайтед» сможет подняться на шестое место, это будет идеальный результат с новым тренером», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoИпсвич
Иан Райт
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