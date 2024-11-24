Мбаппе о 3:0 с «Леганесом»: «Как я сказал в первый же день, я могу играть на разных позициях. У меня хорошие отношения с Вини и со всеми игроками «Реала». Мы готовы выигрывать титулы вместе»
«Я начал хорошо, нащупал ритм с партнерами, на другой позиции. Как я сказал в первый же день, я могу играть на разных позициях и буду выкладываться на максимум. Это история моей карьеры: я играю справа, в центре, слева… Хочу играть хорошо и забивать много голов.
Мне очень помогли тренировки в последние недели с ребятами из «Кастильи», для меня это полезно – бегать с ними, тренироваться… Сегодня было видно, что я в хорошей физической форме. У меня хорошие отношения с Вини, с ним и со всеми игроками «Реала».
Мы готовы сыграть вместе много матчей и выиграть множество титулов. Вальверде? Он очень-очень важен. Когда речь заходит об игроках, людям нравится обсуждать тех, кто на виду, но они мало говорят о нем. Но я могу сказать, что он очень важный игрок для нас», – сказал нападающий «Реала» в интервью клубному ТВ.
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