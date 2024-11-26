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Хавбек «Факела» Квеквескири недоволен судейством с «Динамо»: «Надо, чтобы кому‑то ноги реально оторвали, тогда поставят пенальти»

Ираклий Квеквескири выразил недовольство судейством в матче с «Динамо».

В воскресенье «Факел» дома сыграл вничью с бело-голубыми в матче 16‑го тура Мир РПЛ со счетом 1:1.

После игры воронежский клуб обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота «Динамо» в конце первого тайма. По мнению клуба, Роберто Фернандес, находясь в собственной штрафной, рукой заблокировал удар Вячеслава Якимова. 

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

– Результатом недоволен, мы были обязаны выигрывать и заслуживали победу. По ходу матча было много претензий к арбитру от футболистов, тренеров и болельщиков «Факела». Что можете сказать сейчас?

– Мне без разницы. По поводу них нельзя высказываться, потом мы за это получаем наказание.

В нашу пользу не назначили пенальти, я не знаю, что должно произойти, чтобы его поставили. Некоторые моменты ВАР смотрит по 10 минут, даже когда эпизод проще, здесь все за 20 секунд решают.

Сейчас опять скажут, что рука была в естественном положении, не увеличивала площадь тела. Видимо, надо, чтобы кому‑то ноги реально оторвали, тогда поставят пенальти, – сказал полузащитник «Факела».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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Артем Чистяков судья
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