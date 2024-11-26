Генич о «Спартаке»: «Барко – суперприобретение. Про Угальде не могу этого сказать – у него нет такого набора качеств, как у Промеса, например. Квинси – легенда, он делал разницу»

Константин Генич оценил игру Манфреда Угальде за «Спартак».

Коста-риканский нападающий сделал покер в матче против «Локомотива» (5:2). Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ с 12 голами.

– Угальде – суперприобретение?

– Это достойный футболист, но все-таки это игрок сборной Коста-Рики. А вот Барко – это суперприобретение. Взрослый мудрый футболист, меняющий игру.

А Угальде – очень хороший игрок с набором качеств. С функционалом, который он показал в этой игре: голы, объем работы, двоих посадил на карточку. Но сказать, что это суперприобретение, не могу. Нет такого набора качеств, как, например, у Квинси [Промеса]. Квинси – это легенда, он делал разницу», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»