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Мусаев о победе над «Тюменью» по пенальти в Кубке: «Хороший урок для «Краснодара» – преимущества в 3 мяча недостаточно, играть нужно все 90 минут»

Мурад Мусаев высказался после победы над «Тюменью» в Фонбет Кубке России.

«Краснодар» одержал победу в серии пенальти (4:2) и вышел во 2-й этап 1/4 финала Пути регионов. Основное время матча завершилось со счетом 3:3 – «Тюмень» отыгралась, уступая 0:3 по ходу встречи.

– Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Получилась хорошая открытая игра. Много моментов и комбинационной игры.

До 60‑й минуты у нас все хорошо получалось, но футбол показывает, что нельзя играть 60 минут, и преимущества в три мяча недостаточно. Нужно играть все 90 [минут] и пытаться забить четвертый гол.

Сделаем правильные выводы, это будет хороший урок для всех нас. Порадовали молодые ребята, двое из них забили пенальти, не дрогнули. Это тоже очень важно.

– Насколько ощущалась разница в классе между командами?

– Минимально. Когда мы действовали правильно, да, у нас было небольшое преимущество, мы хорошо играли в прессинге, хорошо атаковали между линиями, были фирменные комбинации.

Но когда чуть‑чуть теряешь дисциплину – там момент недоработал, там упустил игрока – то все выравнивается.

– Было ли тревожно, когда «Тюмень» начала отыгрываться?

– Не скажу, что тревожно. Я больше злился из‑за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча.

Возможно, думали, что пронесет, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%, – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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