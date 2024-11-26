У «Краснодара» 3 ничьих подряд без учета пенальти
«Краснодар» трижды подряд заканчивает основное время матча вничью.
«Быки» по пенальти обыграли «Тюмень» в 1-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (4:2). Основное время завершилось со счетом 3:3.
В двух предыдущих встречах команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2) в рамках Мир РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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