У «Краснодара» 3 ничьих подряд без учета пенальти

«Краснодар» трижды подряд заканчивает основное время матча вничью.

«Быки» по пенальти обыграли «Тюмень » в 1-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (4:2). Основное время завершилось со счетом 3:3.

В двух предыдущих встречах команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2) в рамках Мир РПЛ .